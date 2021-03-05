РИАМО - 5 мар. С 5 апреля на 193 участках улиц Москвы изменятся тарифы на парковку, это 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, сообщили в столичном Дептрансе.

«На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная они снизятся. На других — начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время», - сказали в ведомстве.

Если у местного жителя есть резидентное разрешение, то парковка для него останется бесплатной. Если повышенный тариф не оставляет свободных мест у дома — следует оформить заявку на организацию мест «только для резидентов», на них смогут парковаться только местные жители. Это можно сделать, отправив адрес на почту: resident@transport.mos.ru.

Также с 5 апреля на улицах, где жителям сложно припарковаться из-за приезжающих в их район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки. Нововведения касаются 22 районов Москвы.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента на нескольких улицах в центре города. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось, а после платный паркинг стали организовывать точечно – на наиболее проблемных участках улиц.

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