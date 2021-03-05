С 5 апреля на тех улицах, где жителям столицы сложно припарковаться из-за приезжающих в их район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки.
|Округ
|Район
|Адрес
|САО
|Войковский
|
САО Войковский Выборгская улица
улица Космонавта Волкова (от пересечения с Ленинградским шоссе до пересечения с Большой
|Коптево
|
Коптево Старокоптевский переулок
улица Космонавта Волкова (от пересечения с Большой Академической улицей до пересечения с улицей Приорова)
Фармацевтический проезд
|Головинский
|
2-й Лихачевский переулок
3-й Лихачевский переулок (от пересечения с Автомоторной улицей до дома 12 корпус 2 по Онежской
4-й Лихачевский переулок
Автомоторная улица
Пакгаузное шоссе
Лихоборская набережная (от пересечения с Северной
|Левобережный
|
Ленинградское шоссе от пересечения с МКАД до пересечения с Флотской улицей (нечетная сторона)
|Аэропорт
|
Часовая улица
улица Степана Супруна
улица Константина Симонова
улица Серегина
улица Пилота Нестерова
Дворцовая аллея
Петровско-Разумовская аллея
улица Юрия Никулина
Московская аллея
|Савеловский
|
Вятская улица
2-я Хуторская улица (от пересечения с Башиловской улицей до пересечения с Вятской улицей)
Бутырская улица (нечетная сторона)
улица Нижняя Масловка (от пересечения с улицей Новая
4-й Вятский переулок (от пересечения с Бутырской улицей до пересечения с Башиловской улицей)
|СВАО
|Бутырский
|
площадь Савеловского вокзала
Новодмитровская улица
Проектируемый проезд № 5427
переулок Добролюбова
|Новогиреево
|Напольный проезд (от пересечения с 1-м проспектом Новогиреева до пересечения со 2-м проспектом
Новогиреево)
|ВАО
|Преображенское
|Окружной проезд (от северных границ дома 10 по Окружному проезду до тупика Окружного проезда на
север)
|Южнопортовый
|Сосинская улица (от пересечения с улицей Мельникова до
тупика у железнодорожных путей)
|Выхино-Жулебино
|Сормовская улица (от пересечения с Сормовским проездом
до пересечения с Ташкентской улицей)
|ЮВАО
|Лефортово
|
проезд Невельского
Госпитальная площадь
2-й Краснокурсантский проезд
улица Лапина
Солдатский переулок
|Нагатино-Садовники
|
Проектируемый проезд № 3399
Проектируемый проезд № 1809
|Донской
|площадь Гагарина (участок напротив домов 30, 37 и 37А по Ленинский проспекту)
|Даниловский
|улица Архитектора Щусева
набережная Марка Шагала
бульвар Братьев Весниных
|Чертаново Южное
|Проектируемый проезд № 6693б
|ЮАО
|Нагорный
|
Симферопольский бульвар (нечетная сторона от пересечения с Внутренним проездом до пересечения с
Проектируемый проезд № 2147
Чонгарский бульвар, дом 1, корпус 2
|Внуково
|
Центральная улица
1-я Рейсовая улица (исключая участок от пересечения с Центральной улицей до пересечения с Насосной улицей)
3-я Рейсовая улица (исключая участок с Центральной улицей до пересечения с Вокзальной площадью)
Листопадная улица
Плотинная улица
Проектируемый проезд № 6101
Спортивная улица
Вокзальная площадь
Рассказовская улица
Заветная улица
Насосная улица
Штурманская улица
|ЗАО
|Фили-Давыдково
|
улица Ивана Франко (от пересечения с Рублевским шоссе до тупика улицы)
улица Красных Зорь (от пересечения с улицей Клочкова до пересечения с Рублевским шоссе)
улица Алексея Свиридова
|СЗАО
|Строгино
|
Проектируемый проезд № 6018
Проектируемый проезд № 6015
Проектируемый проезд № 6387
Проектируемый проезд № 6016
|ЦАО
|Пресненский
|
Шмитовский проезд (от пересечения с Третьим Транспортным кольцом до пересечения с Большой
улица Ермакова Роща
2-я Магистральная улица (нечетная сторона)
Шелепихинское шоссе
Мукомольный проезд
Причальный проезд (нечетная сторона)
аллея Архитектора Шехтеля
Шелепихинская набережная (от пересечения с Причальным проездом до южных границ Шелепихинской
|Басманный
|
Госпитальная площадь
Гольяновская улица
4-й Ирининский переулок
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