улица Космонавта Волкова (от пересечения с Ленинградским шоссе до пересечения с Большой Академической улицей)

улица Космонавта Волкова (от пересечения с Большой Академической улицей до пересечения с улицей Приорова)

Лихоборская набережная (от пересечения с Северной Восточной Хордой до дома 4 корпус 1 по Лихоборской набережной)

3-й Лихачевский переулок (от пересечения с Автомоторной улицей до дома 12 корпус 2 по Онежской улице)

Ленинградское шоссе от пересечения с МКАД до пересечения с Флотской улицей (нечетная сторона)

Савеловский