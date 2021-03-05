РИАМО - 5 мар. В Подмосковье спишут штрафы за долги по вывозу отходов более чем 250 тысячам местным жителям, говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

Таким образом, региональные операторы идут навстречу тем жителям, чей доход снизился за время пандемии. Эта мера социальной поддержки снизит финансовую нагрузку на собственников частных домов.

«Собственники частных домов, имеющие долги за услугу по вывозу отходов, могут не оплачивать пени, начисленные с января 2020 года по март 2021 года», - говорится в сообщении.

Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский региональные операторы готовы списать все штрафы за этот период при условии погашения суммы основного долга до 31 марта 2021 года. Общая сумма задолженности по всем трем кластерам на данный момент превышает 1 миллиард рублей.

По Жилищному кодексу РФ, штраф за просроченный коммунальный платеж не начисляется только в первый месяц. Со второго месяца размер пени равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, с третьего - 1/130 ставки.

Оплатить долг можно на сайте «Регионального оператора», через личный кабинет «МособлЕирц», в отделениях «Почты России», по реквизитам в банке, через терминал или мобильное приложение.