РИАМО - 5 мар. В пятницу первая женщина-помощник машиниста поезда «Ласточка» на МЦК Виктория Власенкова начала свою трудовую деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В ближайшее время на МЦК к своим обязанностям приступят еще три женщины - Ширин Саттарова, Анастасия Шатохина и Галина Васильева.

«Все они прошли обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», в том числе на тренажерах, имитирующих кабину современного поезда «Ласточка», успешно сдали экзамены и получили свидетельство о квалификации», - говорится в сообщении.

В поездке помощники машинистов контролируют работу приборов в кабине, следят за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.

На Московской железной дороге успешно трудятся 20 тысяч женщин, что составляет треть части коллектива. Самая массовая профессия среди женщин – дежурный по станции. Всего на МЖД более 2 тысяч представительниц этой профессии.