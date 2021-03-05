РИАМО - 5 мар. В Москве готовятся к возобновлению фестивальной жизни, все ключевые массовые мероприятия в городе должны состояться, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен «Урбанистический форум Москвы». Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию (по коронавирусу - ред.), которая будет разворачиваться в стране и в Москве», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он высказал надежду, что все ключевые мероприятия в мегаполисе состоятся.

Ранее мэр города сообщил, что экономика Москвы восстанавливается быстрее после пандемии Covid-19, чем в других мегаполисах мира.