РИАМО - 5 мар. К участию в VII конкурсе журналистов по теме «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки» приглашаются сотрудники зарегистрированных федеральных и региональных СМИ, заявки принимаются до 12 марта, говорится в сообщении организаторов конкурса.

Участвовать в конкурсе могут журналисты телеканалов, радиостанций, печатных СМИ с любой периодичностью выхода, интернет-СМИ, интернет-телеканалов, а также блогеры.

«Одной из целей конкурса является обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и корпоративных нужд, противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в данной сфере за счет повышения информированности общественности», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Телевизионные материалы, вышедшие в эфир на телевидении», «Телевизионные материалы, вышедшие в эфир на интернет-ТВ», «Радиоматериалы, вышедшие в эфир на радио и подкасты», «Материалы, опубликованные в печатных изданиях», «Материалы, вышедшие в сети Интернет», «Материалы блогеров».

Заявку на участие и конкурсные материалы, опубликованные и вышедшие в эфир в 2020 году, необходимо направить с помощью формы, опубликованной на сайте генерального информационного партнера мероприятия – сетевого издания «Цифровые закупки».

Официальная церемония награждения победителей дипломами и ценными подарками от организаторов и партнеров конкурса состоится на XVI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который пройдет с 24 по 26 марта.