РИАМО - 5 мар. С 5 апреля на тех улицах, где жителям столицы сложно припарковаться из-за приезжающих в их район автомобилей, вводятся места «Только для резидентов» и новые места платной парковки, сообщили РИАМО в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Нововведения касаются районов Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Изменения затрагивают те улицы, где расположены объекты притяжения для жителей области и других районов Москвы – то есть торговые и офисные центры, парки, магазины и другие точки притяжения. Список участков улиц обсуждался с советами муниципальных депутатов. Посмотреть все протоколы можно на сайте parking.mos.ru. Ввод платной парковки даст местным жителям возможность парковать автомобиль у своего дома в приоритетном порядке.

Жителям необходимо оформить резидентное разрешение. Это можно сделать онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует на парковку с 20:00 до 08:00, но за 3 тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным. Его стоимость не меняли с 2012 года – она одна из самых низких в мире.

Жители также могут организовать рядом с их домом места, где смогут парковаться только они. Для этого нужно отправить адрес на почту: resident@transport.mos.ru. С начала года в Департамент транспорта поступило уже больше 150 таких заявок. Сейчас в Москве больше 300 таких мест, до конца года планируется увеличить их число до 1000. Местные жители получат возможность парковать свои автомобили легче и проще.

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента на нескольких улицах в центре города. Впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось, а после платный паркинг стали организовывать точечно – на наиболее проблемных участках улиц.

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