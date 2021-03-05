РИАМО - 5 мар. В новые дома, построенные по программе реновации в Москве, в текущем году могут начать переселяться более 20 тысяч горожан, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Что касается программы реновации, у нас переселилось или переселяется в настоящее время больше 30 тысяч. И в этом году мы планируем дать возможность начать переселение более 20 тысячам москвичей», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

С начала этого года свыше 2 тысяч москвичей получили новые квартиры в рамках программы реновации.

С момента старта программы реновации в мегаполисе построили 103 жилых многоквартирных дома.

Программу реновации жилфонда утвердили в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона горожан и предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов.

Названы подрядчики, которые будут строить дома по реновации в Москве >>