РИАМО - 5 мар. Женщин Подмосковья, которые 8 марта воспользуются общественным транспортом, ожидают праздничные поздравления и сюрпризы, которые для них подготовили перевозчики, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В электропоездах и на станциях будут звучать поздравления с праздником от известных артистов и музыкантов.

«В пригородных поездах МТППК (Московско-Тверской пригородной пассажирской компании – ред.) на маршрутах Москва — Крюково, Москва — Клин, Москва —Подсолнечная и Москва — Тверь прозвучат аудиопоздравления от Леонида Агутина, Дмитрия Маликова, Михаила Боярского», – говорится в сообщении.

Праздничные открытки женщинам подарят кассиры билетных касс на станциях Химки, Клин, Подсолнечная в Солнечногорске, а на станциях Центральной пригородной пассажирской компании пожелания для женщин прозвучат от Михаила Боярского, Валерия Сюткина, Сергея Безрукова и других.

Поздравления Безрукова прозвучат также в поездах и терминалах «Аэроэкспресса» в Шереметьеве, на вокзалах. Лирика Александра Пушкина в исполнении актера Анатолия Белого встретит женщин в сопровождении известных музыкальных мелодий в терминалах аэропорта Шереметьево. Атмосфера будет создана и посредством образов, которые символизируют роль женщин в жизни аэропорта. Их будут транслировать на медиаэкранах.

В праздничный день в 16:00 из аэропорта отправится рейс Москва (Шереметьево) — Москва (Шереметьево). Полет продлится 3,5 часа и позволит пассажирам попробовать блюда из бортового меню «Аэрофлота», оказаться на премьере фильма «В винном отражении».

В аэропорту Домодедово планируется организовать интерактивную фотозону, а также трансляцию праздничных поздравлений.

На автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» женщинам подарят тюльпаны, мимозы и хризантемы. Салоны автобусов на маршрутах № 348 «Лыткарино (Автостанция) — метро Котельники», № 904 «Дзержинский (Областная больница) – улица Угрешская – метро Котельники», № 470 «Дзержинский – метро Котельники» и других украсят плакатами и шариками.