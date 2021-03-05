РИАМО - 5 мар. Во время посещения перинатального центра городской клинической больницы имени С. С. Юдина мэр Москвы Сергей Собянин поздравил молодых мам и сотрудниц родильного дома с наступающим 8 Марта и вручил первым подарочные наборы «Наше сокровище, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В прошлом году в Москве родились 123 тысячи детей. Большинство родов пришлось на период пандемии, и мы должны были принять максимум мер предосторожности, чтобы защитить от ковида молодых мам и новорожденных. Роддома работали и продолжают работать с максимальным соблюдением требований эпидемиологической безопасности», – отметил Собянин.

Он добавил, что роженицы, которые становятся мамами в разгар пандемии, восхищают своим мужеством и оптимизмом. Мэр отметил, что пандемия коронавирусной инфекции никак не сказалась на поддержке семей с детьми. Детские пособия были проиндексированы с начала этого года на 3,7%, а их оформление упрощено.

Таким образом, при подаче заявления на портале госуслуг mos.ru необходимость в прикреплении сканов-копий документов, которые подтверждают право на выплаты, отсутствует, что говорит об оформлении пособий в «один клик».

Перинатальный центр ГКБ имени Юдина, который располагается в Коломенском проезде, дом 4, находится в числе крупнейших родильных домов городской системы здравоохранения по количеству родов. В прошлом году в его стенах родились 9,7 тысячи малышей.