РИАМО - 5 мар. Столичная экономика восстанавливается быстрее после пандемии коронавирусной инфекции, чем в других мегаполисах мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наши гостиницы работали в январе, загружены были на 80% по сравнению с предыдущими периодами, а в феврале уже на 90%. А в европейских городах, там, дай Бог, 30-40% загрузка. То есть мы быстрее выходим из этого кризиса», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что к своей нормальной загруженности начали возвращаться и предприятия общепита. В них количество посетителей также сильно увеличилось за последнее время.

В общественных местах и пассажирском транспорте нужно обязательно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

5 МАРТА

- Собянин: Столичная система здравоохранения сильнее европейской.

У нас сильнее система здравоохранения (чем в европейских странах - ред.). Вопрос не об уникальных каких-то клиниках, а в целом вся система здравоохранения, начиная от работы скорой помощи, поликлиник, мощных стационаров, оперативности управления этими процессами, перенастройки, инвестиции в эту отрасль.

- Собянин посоветовал пожилым москвичам совершить первую поездку в пункт вакцинации от Covid.

Первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности.

- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.

- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.

- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.