РИАМО - 5 мар. Легендарный ежегодный фестиваль ирландской культуры IRISH WEEK 2021 пройдет в Москве с 17 по 28 марта, после тревожного 2020 года он посвящен важности человеческих отношений, любви и взаимопонимания, сообщают организаторы.

Впервые за много лет старт фестиваля совпадет с самим Днем святого Патрика, который традиционно празднуют 17 марта, прославляя праздник прихода весны, возвращения сущности и энергии жизни.

«Ценители ирландской культуры в России по достоинству оценят насыщенную программу IRISH WEEK 2021, куда войдут 14-й Ирландский кинофестиваль в Москве, девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь cвятого Патрика» в клубе Известия Hall, специальная программа для детей в Доме Журналиста, фестиваль ирландских танцев в концертном зале «Мир», спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном», - говорится в сообщении.

Неделя Ирландии в 2021 году состоится при поддержке бренда Bushmills. Ее откроет 14-й ежегодный Ирландский кинофестиваль. Фильмы кинофестиваля также будут соответствовать главной идее IRISH WEEK 2021 и затронут темы любви и взаимопонимания.

Показы фестиваля состоятся в Москве (КАРО 11 Октябрь) и Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский Экспресс). Торжественное открытие фестиваля состоится 17 марта в киноцентре «Октябрь», где зрители увидят жемчужину ирландской анимации, долгожданный фильм «Легенда о волках» (Wolfwalkers) от студии Cartoon Saloon. Ошеломляющие 100% рейтинга зрителей и 99% рейтинга критиков на авторитетном сайте Rotten Tomatoes, номинация на «Золотой Глобус» – лишь некоторые из поводов увидеть чудесную новую сказку на большом экране премьерного зала киноцентра «Октябрь». В программе фестиваля зрителей также ждут комедийные короткометражки и новинки игрового и документального кино из Ирландии с 17 по 28 марта.

20 марта в клубе Известия Hall состоится невероятный девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь святого Патрика». На фестивале прозвучат исполненные ирландской свободы песни Тинтал, бравые марши оркестра волынщиков City Pipes, бретонская традиция Mervent, средневековые баллады Shedda, корневой фолк Lost Temple Brothers и шотландский рок Green Guard. Специальным гостем праздника станет истинный ирландец Конор Мюррей и его группа The Clover Rovers.

Впервые на фестивале будет представлена иммерсивная проекция «Окно в Ирландию», с помощью которой гости смогут оказаться на Изумрудном острове. Празднование дополнят танцевальные шоу, атмосферная кельтская ярмарка и ирландский видео-арт на большом экране, а гостям, пришедшим к самому началу фестиваля, подарят счастливый клевер «на удачу».

21 марта в Доме Журналиста пройдет специальная детская программа для самых юных гостей IRISH WEEK 2021: здесь покажут песочное шоу «Миф и легенды удивительной Ирландии» от «Театра на песке» Екатерины Шеффер, расскажут ирландские сказки под живую музыку на сторителлинг-концерте Юрия Андрейчука и его «Воинства Сидов».

На следующей неделе фестиваль продолжится театральными постановками и танцевальным марафоном.

22 и 23 марта в театре «Модерн» пройдут спектакли по ирландской драматургии: «Череп из Коннемары» Мартина МакДонаха и «Поле» Джона Б.Кина в постановке Пермского театра «У Моста» (гастроли организованы ПЦ «Театромания»). 25 марта на сцене театрального центра «На Страстном» покажут «Калеку с Инишмаана» Мартина МакДонаха - спектакль «ТРУ Театра» на тему эмиграции, вечного стремления к лучшей жизни, тяги и любви к родному дому.

А уже 26 марта лучшие танцевальные коллективы Москвы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца St. Patrick’s Dance Parade на сцене концертного зала «Мир». Танцевальное шоу будет сопровождаться живой концертной программой музыкантов коллектива Lost Temple Brothers, в руках которых оживают народные ирландские музыкальные инструменты. А пришедших на фестиваль заранее прямо в фойе концертного зала на открытом мастер-классе научат несложным движениям различных видов ирландского танца.

Любое из событий ирландской недели – это отличный повод порадоваться долгожданному приходу весны и выйти к ней навстречу в чем-то зеленом. Мероприятия проходят при поддержке посольства Ирландии, фонда Culture Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills. Подробная программа и билеты по номинальной цене - на сайте фестиваля.

«Наш предыдущий 13-й фестиваль был резко оборван 15 марта 2020 года. За этот год мы так много узнали о себе, друг о друге и об окружающем нас мире. Главный урок был в том, что независимо от того, кто считает себя главным, в игре участвуют более могущественные силы. Мы все просто организмы. Организмы, у которых есть сердце и душа, но которые уязвимы перед силой Природы. У нас есть воля, пока мы здоровы. И пока мы здоровы, у нас есть воля. Поэтому здоровая воля нашей Недели Ирландии состоит в том, чтобы поделиться частью нашей культуры с нашими замечательными друзьями в России и напомнить им, что мы вместе даже в самые трудные времена. И по сравнению с поколениями, предшествовавшими нам, это «трудное время» – капля в море. Жизнь продолжается, и для нас она начинается снова 17 марта», - сказал основатель IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в России, сценарист и кинорежиссер, основатель музыкального проекта «S for 7» Джерард Майкл Маккарти.