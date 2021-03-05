РИАМО - 5 мар. В столице к обычному режиму работы вернулись более полвины клиник, которые ранее были переформированных под прием Covid-пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я должен сказать, что сейчас больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, они сегодня уже работают в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире Первого канала.
Он добавил, что вся система московского здравоохранения в сложный период пандемии работала стабильно и сохраняла все объемы, необходимые для оказания помощи горожанам.
Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией в мегаполисе позволяет выводить из работы с Covid-19 медучреждения.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
5 МАРТА
- Собянин: Столичная система здравоохранения сильнее европейской.
- Собянин посоветовал пожилым москвичам совершить первую поездку в пункт вакцинации от Covid.
- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.
- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.
- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.
- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии