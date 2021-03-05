РИАМО - 5 мар. С 1 июля в Подмосковье начнет работать система электронных талонов и контроля за транспортом, который перевозит мусор, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы с 1 июля включаем «Электронный талон» и контроль за каждой машиной, которая везет мусор, и открываем 15 площадок для захоронения: 12 – для твердых бытовых отходов, 15 – для строительного мусора», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что власти Подмосковья активно следят за ситуацией с несанкционированными свалками. В этом очень помогают жители региона.​

С 1 марта в регионе заработали новые правила обращения со строительным мусором. Региональным законом введено понятие ОССиГ – отходы строительства, сноса и грунтов. Также он предусматривает введение региональным Минэкологии порядка обращения со строительным мусором.

Для перемещения строительного мусора нужно получить разрешение, а при переработке следует использовать технологии и оборудование, которые соответствуют установленным требованиям. Сведения будут регистрироваться в системе «Электронный талон».

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