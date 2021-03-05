РИАМО - 5 мар. Фармакологические предприятия Подмосковья стали первыми по росту налогов за прошлый год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Фарма для нас важная. Это очень серьезный вклад в экономику. По налоговой отдаче в прошлом году фарма была на первом месте по росту налогов. У нас 75 предприятий, и дальше эти предприятия расширяются, увеличивают объем выпускаемых лекарств, препаратов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в данной отрасли очень достойные заработные платы, там работают люди с высокой компетенцией.
Он добавил, что регион помогает сотрудникам предприятий, обеспечивает жильем, льготными кредитами и ипотеками.
Также губернатор рассказал о тепличных комплексах в Подмосковье.
«Все эти комплексы находятся на достаточном удалении от МКАД, что позволяет и рабочую силу, соответственно, без проблем иметь и, соответственно налоговую базу формировать», - уточнил Воробьев.
По его словам, тепличные комплексы позволяют выращивать свои овощи и фрукты. Кроме того, начинается процесс выращивания ягод.
Губернатор подчеркнул, что Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах.
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