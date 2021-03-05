РИАМО - 5 мар. Фармакологические предприятия Подмосковья стали первыми по росту налогов за прошлый год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Фарма для нас важная. Это очень серьезный вклад в экономику. По налоговой отдаче в прошлом году фарма была на первом месте по росту налогов. У нас 75 предприятий, и дальше эти предприятия расширяются, увеличивают объем выпускаемых лекарств, препаратов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в данной отрасли очень достойные заработные платы, там работают люди с высокой компетенцией.

Он добавил, что регион помогает сотрудникам предприятий, обеспечивает жильем, льготными кредитами и ипотеками.

Также губернатор рассказал о тепличных комплексах в Подмосковье.

«Все эти комплексы находятся на достаточном удалении от МКАД, что позволяет и рабочую силу, соответственно, без проблем иметь и, соответственно налоговую базу формировать», - уточнил Воробьев.

По его словам, тепличные комплексы позволяют выращивать свои овощи и фрукты. Кроме того, начинается процесс выращивания ягод.

Губернатор подчеркнул, что Подмосковье входит в тройку лидеров в стране по производству овощей в закрытых грунтах.