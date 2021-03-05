РИАМО - 5 мар. На площадях городов и в усадьбах Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Масленицы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье готово к нормальной жизни.

«Мы организуем в каждом городе и праздники, и мероприятия, которые позволят с семьей, близкими интересно провести время. На площади или в наших усадьбах будут организованы праздничные гуляния. Это добрая традиция мы не будем от нее отказываться», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что к 8 Марта в регионе также подготовлены мероприятия.

«Наши музеи, театры - все это работает. Я ничего нового не скажу, понятно, что в общественных местах лучше надеть маску, но (есть - ред.) большое количество привитых, переболевших, поэтому Роспотребнадзор дает добро на большее присутствие людей в тех или иных местах. Это радует», - отметил Воробьев.

Как правильно праздновать Масленицу: традиции и обряды>>