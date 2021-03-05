РИАМО - 5 мар. Локальные разрушения дорожного полотна происходят из-за резких перепадов температуры, когда случается переход через нулевую отметку, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

В этом году с начала климатической зимы было зафиксировано 33 таких перехода: от морозов до оттепели и обратно.

«При плюсовых температурах вода заполняет микротрещины на асфальте, а при охлаждении и переходе через ноль принимает твердое состояние, превращаясь в лед. Заполненное пространство увеличивается в объеме, что во время оттепели может привести к образованию локальных разрушений», - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного движения городские службы локально ремонтируют поврежденное дорожное полотно, не дожидаясь весенне-летнего периода комплексного ремонта дорог.

В межсезонье для ремонта используют горячую литую асфальтобетонную смесь. Она доставляется в специальных машинах, в которых поддерживаются температура плюс 220 градусов и перемешивание.

Во время ремонта рабочие вырезают поврежденное покрытие, продувают участок дороги и укладывают литой асфальт. Ремонтную карту засыпают слоем щебня. Это обеспечивает сцепление колес машин с дорожным покрытием, что особенно важно во время дождя и снега.

На работы требуется около одного часа, после на отремонтированном участке дороги возобновляется движение транспорта.