РИАМО - 5 мар. Весь прошлый год въезд трудовых мигрантов на территорию России был ограничен из-за пандемии, после улучшения обстановки правительство утвердило алгоритм по привлечению иностранных граждан в том числе и компаниями Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Организациям, заинтересованным в привлечении иностранной рабочей силы, необходимо обеспечить перевозку мигрантов, оформление разрешительных документов для осуществления ими трудовой деятельности, заключение трудовых договоров, организовать проживание и питание, обсервацию после пребывания на территорию России, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических правил», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Компании, заинтересованные в трудовых мигрантах, могут самостоятельно подать заявку на привлечение иностранных работников в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России».

В период пандемии Covid-19 в Подмосковье образовался дефицит трудовых ресурсов в различных отраслях экономики. Только для работы в строительной области и в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона нужно завезти около 10 тысяч трудовых мигрантов.