РИАМО - 5 мар. В активной фазе работы находятся 10 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), они прокладывают тоннели московского метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политикии столицы.

«Всего на стройках московского метро работает более 30 тоннелепроходческих комплексов, при этом часть машин находится на санации, часть проходит профилактику и десять машин заняты активной проходкой», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Три ТПМК прокладывают тоннели на новом участке Люблинско-Дмитровской линии. Четыре работают на Троицкой линии. По словам Бочкарева, там строят тоннели на перегонах «Университет дружбы народов» - «Улица генерала Тюленева» и «Мамыри» - «Бачуринская».

Еще три комплекса бурят тоннели для Большой кольцевой линии. На участках «Кленовый бульвар» - «Каширская» и «Давыдково» - «Аминьевская» используются щиты-гиганты диаметром 10 метров для строительства тоннелей на два железнодорожных пути.

Бочкарев напомнил, что всего в этом году введут в эксплуатацию 11 станций метро и более 28 километров тоннелей. В ближайшие три года в Москве введут в эксплуатацию 24 станции, более 58 километров тоннелей и 4 электродепо.

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