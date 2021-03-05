РИАМО - 5 мар. В Московской области прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 310 тысяч человек, ежедневно прививаются 10-12 тысяч человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На данный момент более 310 тысяч уже вакцинировано (от коронавируса – ред.) <…>, самые активные места – это стационары и поликлиники, потом идут торговые центры. <…> Мы выезжаем на предприятия, у нас есть выездные пункты. Все этим занимаемся. В день мы вакцинируем 10-12 тысяч человек», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что запись на вакцинацию в регионе продолжается.

Сделать бесплатную прививку от Covid-19 можно в областных поликлиниках и мобильных пунктах. Для того, чтобы пройти вакцинацию, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС.

Также губернатор рассказал о капремонте медучреждений и привлечении кадров.

«И стационары, и поликлиники мы стараемся приводить в современный вид и по форме, и по содержанию. Капитальный ремонт, оснащение оборудованием, но самое главное к этому иметь профессиональных врачей. Поэтому особую работу мы ведем по привлечению уникальных, успешных врачей в разных регионах страны, создаем условия для того, чтобы все то, что мы отремонтировали и закупили, работало максимально результативно», - подчеркнул Воробьев.​

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5 МАРТА

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