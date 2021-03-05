РИАМО - 5 мар. Компании, организации, предприятия, занимающиеся поставками товаров, работ, услуг для сферы закупок в РФ, могут подать заявки на 15-й конкурс «Лучший поставщик 2020 года» до 12 марта, говорится в сообщении организаторов конкурса.

«С каждым годом число конкурсантов растет, что убедительно свидетельствует о признании конкурса среди профессионалов. Участие в конкурсе является своеобразным знаком качества, повышающим престиж компаний, удостоенных почетного звания «Лучший поставщик года», – говорится в сообщении.

Лучшего на конкурсе выбирают из поставщиков непродовольственных товаров и продукции легкой промышленности, лекарственных средств, медизделий и оборудования, продовольственных товаров, гражданской продукции – предприятий ОПК, консалтинговых услуг и услуг по проведению экспертизы, услуг телекоммуникации и связи, строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных подрядных работ.

Также конкурсный совет выберет лучшего поставщика в сфере информационных технологий и защиты информации и вручит награду в номинации «Прорыв года» в категории малого и среднего предпринимательства.

Конкурсный совет определяет победителей по ряду объективных показателей – ориентированность на госзаказ, качество его выполнения, количество выигранных торгов и так далее.

Награждение победителей традиционно проходит на форуме-выставке «Госзаказ». В торжественной обстановке они получают дипломы, памятные призы и подарки.

Подробно ознакомиться с условиями участия и приемом заявок можно на сайте www.forum-goszakaz.ru в одноименном разделе или по телефону: 8(495)258-00-26 – Илья Губаев (добавочный 146).