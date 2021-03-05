РИАМО - 5 мар. На улице Бахрушина в Москве начала работать первая станция для зарядки электромобилей, которую можно забронировать заранее, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пользоваться ей очень просто: скачивайте приложение «Московский транспорт», выбирайте станцию на карте и следуйте инструкциям», - говорится в сообщении.

На станции можно одновременно заряжать две машины. Она находится рядом с бесплатной стоянкой для электромобилей.

Свыше 150 зарядных станций для личного электротранспорта планируют установить на территории столицы в 2021 году. Каждый год в городе планируется устанавливать от 150 до 200 станций.

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