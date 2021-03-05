РИАМО - 5 мар. При появлении насморка нельзя спешить с сосудосуживающими каплями, они могут вызывать привыкание, лучше потерпеть неудобства несколько дней, сказал врач-лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если сильно заложен нос, лучше используйте детские сосудосуживающие капли, они хорошо справятся, но концентрация лекарственного средства будет в два раза меньше. Или можно использовать кортикостероидные препараты. Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так», – отметил Зайцев в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что названные препараты не имеют мгновенного действия, сокращение слизистой наступает спустя часы, отек уходит, а после начинается отток слизи из полости носа. Привыкания к ним нет, как и необходимости в постоянном использовании.

Зайцев подчеркнул, что во время самостоятельного лечения насморка или острого ринита существует последовательность в действиях. Так, при ощущении очень вязкой слизи в носу можно воспользоваться каплями, которые ее разжижают, а после приступить к дальнейшим мероприятиям.

Врач отметил, что далее полость носа промывается солевым раствором. Потом в нос необходимо брызнуть антисептик на водной основе и уже после использовать маслянистые капли в нос, среди которых персиковое, абрикосовое масло. Также можно выпить препарат с противоотечным действием.

По словам Зайцева, обойтись без помощи врача можно не всегда. Если человек понимает, что такое состояние не проходит, а выделения из носа густеют, зеленеют, начинает давить на уровне щеки, необходимо идти к доктору. Так, острый ринит может перейти в острый синусит, воспаление гайморовых пазух.