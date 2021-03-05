РИАМО - 5 мар. Свыше 21,3 тысячи электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом выдали водителям Подмосковья с сентября прошлого года, момента запуска программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Разрешения на работу такси в Подмосковье можно получить на региональном портале госуслуг, срок выдачи составляет 5 рабочих дней, после чего в личный кабинет заявителя направляется электронное разрешение с QR-кодом, которое он сможет самостоятельно распечатать и разместить в салоне такси», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов пассажиры могут отсканировать QR-код и узнать информацию о перевозчике и автомобиле на сайте подмосковного Минтранса.

Раньше разрешение оформляли в бумажном виде в МФЦ, а QR-код нужно было отдельно скачивать с сайта Минтранса. Теперь форму разрешения с кодом можно в любой момент получить на сайте госуслуг и заново распечатать. Запись о выданном разрешении заносят в реестр на сайте министерства.

По выданным разрешениям в регионе уже работают 93 тысячи такси. Получается, что QR-код с информацией есть в каждом четвертом такси Подмосковья.

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