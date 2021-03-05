РИАМО - 5 мар. На транспортно-пересадочном узле «Лужники» Московского центрального кольца 8 марта железнодорожники планируют организовать праздничную акцию, во время которой поздравят женщин с праздником, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Сладкими сувенирами встретят путешественниц на крупных столичных вокзалах – Курском, Павелецком, Белорусском, Савеловском, а также в поездах «Ласточка» межрегиональных маршрутов, в том числе Москва – Иваново, Москва – Кострома и так далее», – говорится в сообщении.

Поздравления будут звучать в поездах дальнего следования и на пригородных маршрутах.

Комплименты представляют собой цветы и шоколад, тематический контент уже загружен в бортовые развлекательные системы.

В связи с праздниками для пассажиров некоторых поездов отправлением 7 марта в зависимости от класса обслуживания и категории места была установлена сниженная фиксированная цена на билеты.

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