РИАМО - 5 мар. В столице изменится цена эвакуации автомобилей-нарушителей с 5 апреля, новые тарифы будут введены с учетом пересчета экономически обоснованной стоимости, включающей в себя реальные затраты мегаполиса на эвакуацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, в затраты входят не только заработная плата водителям и техникам, стоимость топлива, но и деньги на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

«Изменения не касаются тех, кто паркуется по правилам. А тем водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации — при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя», – говорится в сообщении.

В текущем году перемещение машины категории В, мощность двигателя которой составляет от 80 до 250 лошадиных сил, обходится мегаполису в 9,13 тысячи рублей. Если оплатить перемещение в течение 60 дней после получения – цена составит 6,45 тысячи рублей, а если до этого срока – 4837 рублей.

Тарифы при оплате за 60 дней

Тарифы на эвакуацию для транспортных средств категорий «А» и «В» до 80 лошадиных сил без скидки составят 4050 рублей, со скидкой - 3037,5, «В» от 80 до 250 лошадиных сил - 6450 без скидки, 4837,5 - со скидкой, «В» свыше 250 л.с. - 9050 без скидки и 6787 - со скидкой, грузовые «С», «D», негабаритные ТС - 52 375 без скидки, 39 281 - со скидкой.

Тарифы на хранение для категорий «А», «В» до 80 лошадиных сил без скидки составят 640 рублей, со скидкой - 480, «В» и «D» не более 3,5 тонн без скидки - 1250 рублей, со скидкой - 937,5 рубля, «D» более 3,5 тонн, «С», «Е», негабаритные ТС - 2480 рублей без скидки, 1860 - со скидкой.

Тарифы при оплате после 60 дней

Перемещение транспортного средства обойдется в 9130,64 рубля, перемещение негабаритных и грузовых ТС - 52 378,87 рубля, хранение авто - 2482,15 рубля.

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