РИАМО - 5 мар. В Подмосковье проводятся работы по противопожарному обустройству лесов, за два месяца прочищено 210 километров квартальных просек, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лесные просеки предназначены для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда специализированной лесопожарной техники к местам тушения возгораний», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Сотрудники «Центрлесхоза» в рамках выполнения государственного задания в 2021 году должны очистить от древесно-кустарной растительности 1942 километра квартальных просек.

«Со значительным опережением графика выполняют работы в Шатурском (62 километра), Орехово-Зуевском (31,29 километра) и Бородинском (13,53 километра) филиалах», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.