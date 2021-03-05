РИАМО - 5 мар. Спасители предупредили жителей Подмосковья о том, что на водоемах в регионе тает лед, на текущий момент его толщина варьируется от 0 до 65 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Средняя толщина (льда - ред.) составляет 32 сантиметра. Важно отметить, что плюсовые температуры могут вызвать резкое и интенсивное таяние льда», – говорится в сообщении.

Чтобы избежать несчастных случаев, гражданам региона рекомендовали избегать посещения реки Лопасни в Чехове, реки Оки в Кашире, Серпухове, Коломне, Озерах, Луховицах и Ступине, реки Коломенки в Коломне, реки Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском, реки Клязьмы в Богородском и Орехово-Зуевском округах, реки Яузы в Мытищах, реки Вохонки в Павловском Посаде, реки Гуслицы в Егорьевске, реки Пахры в Подольске, реки Волги в Дубне, реки Гнилуши в Домодедове.

Остерегаться стоит и посещений реки Нерской, озер Светлое и Островное в Воскресенске.

Толщину льда на 62 водоемах региона замеряют каждый день. Этим занимаются сотрудники поисково-спасательных подразделений «Мособлпожспаса» вместе с работникам Госинспекции по маломерным судам региона и инспекторами Государственного пожарного надзора Подмосковья.