РИАМО - 5 мар. Раскопки реки Неглинной в центре Москвы не приведут к желаемому эффекту, так как она редко бывает полноводной, то будет выглядеть как ров, сообщил РИАМО старший научный сотрудник отдела научно-просветительских программ Музея Москвы Денис Ромодин.

Ранее блогер Илья Варламов на своем You-Tube канале предложил свой вариант реконструкции центра столицы. Он отметил, что следует раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность возле Кремля. По его мнению, река в самом центре мегаполиса будет смотреться лучше, чем другие достопримечательности.

«Мне кажется, что идея раскопки реки Неглинки несколько фантастична. Илья (Варламов – ред.) представил такой красивый график с полноводной Неглинкой, но тут надо сказать, что полноводной она бывает достаточно редко, только во время сильных дождей. Сама по себе это очень мелкая речушка со слабым течением и поэтому что-то придется делать с ее оводнением», - сказал Ромодин.

Он отметил, что даже при благоприятных условиях, река будет выглядеть как ров, кроме того, вода в итоге будет искусственной, что приведет к сложностям при создании гидротехнической системы и ее дальнейшего обслуживания.

«Я думаю, что вместо Неглинки, стоило бы обратить внимание на реку Пресню - она более водная - и раскрыть участок от зоопарка до Белого дома. Тем более, что этому ничего не мешает. Там есть парковая зона и водная артерия украсит этот район», - добавил Ромодин.