РИАМО - 5 мар. Раскопки реки Неглинной в центре Москвы не приведут к желаемому эффекту, так как она редко бывает полноводной, то будет выглядеть как ров, сообщил РИАМО старший научный сотрудник отдела научно-просветительских программ Музея Москвы Денис Ромодин.
Ранее блогер Илья Варламов на своем You-Tube канале предложил свой вариант реконструкции центра столицы. Он отметил, что следует раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность возле Кремля. По его мнению, река в самом центре мегаполиса будет смотреться лучше, чем другие достопримечательности.
Он отметил, что даже при благоприятных условиях, река будет выглядеть как ров, кроме того, вода в итоге будет искусственной, что приведет к сложностям при создании гидротехнической системы и ее дальнейшего обслуживания.
«Я думаю, что вместо Неглинки, стоило бы обратить внимание на реку Пресню - она более водная - и раскрыть участок от зоопарка до Белого дома. Тем более, что этому ничего не мешает. Там есть парковая зона и водная артерия украсит этот район», - добавил Ромодин.
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