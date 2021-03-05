РИАМО - 5 мар. В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в грядущие выходные, граждан Подмосковья предупредили о необходимости соблюдать ПДД, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На дорогах возможно увеличение риска аварий с тяжелыми последствиями», – говорится в сообщении.

Водителей попросили оставаться внимательными, соблюдать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки, не совершать маневров и не садиться за руль пьяными.

Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только там, где есть переходы, не ходить по обочинам, быть аккуратными на железнодорожной инфраструктуре, а также дожидаться транспорта на посадочных площадках.

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается метель, высота снежного покрова может увеличиться до 20-22 сантиметров, на востоке региона — до 26. Температура может колебаться от плюсовой до минус 11 или минус 13 градусов. На дорогах возможны заносы и гололедица.