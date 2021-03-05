РИАМО - 5 мар. Порядка пяти миллиардов рублей потратят на строительство развязки на пересечении Волоколамского шоссе с ЦКАД, депутаты Мособлдумы совместно с представителями профильных ведомств и местной администрации обсудили организацию съезда, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации провел выездное совещание в городском округе Истра. Депутаты совместно с представителями профильных ведомств, местной администрации обсудили организацию съезда с ЦКАД на Волоколамском шоссе.

«В Мособлдуму неоднократно поступали обращения граждан, которые обеспокоены строительством развязки пересечения Волоколамского шоссе с ЦКАД. Жители переживают, что строительство может надолго затянуться, а это создаст еще большее неудобство для автомобилистов. Мы встретились с представителями «Росавтодора», чтобы понять, как они собираются решать данный вопрос», - отметил председатель комитета Олег Григорьев.

Сейчас прорабатываются временные маршруты передвижения транспорта - в обход места, где будет строиться развязка. Также в «Росавтодоре» заверили, что когда объект будет введен в эксплуатацию, созданная необходимая дорожная инфраструктура позволит комплексно решить вопрос с загруженностью движения не только на данном участке, но и в целом улучшит транспортное движение на территории городского округа Истра.

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