РИАМО - 5 мар. Подмосковный общественный транспорт будет работать по графику воскресенья в Международный женский день 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Автобусы областных перевозчиков 6 и 7 марта будут работать по расписанию выходных, а 8 марта - по расписанию воскресенья. На маршрутах в эти дни будут работать 8,5 тысячи автобусов, из них 3,7 тысячи транспортных средств на маршрутах «Мострансавто», - говорится в сообщении.

В «Мострансавто» в этот день усилят меры безопасности. Технический осмотр автобусов будут проводить тщательнее, а водителям напомнят правила. Диспетчеров приведут в режим повышенной готовности.

Пригородные поезда «Московско-Тверской ППК» и «Центральной ППК» 8 Марта тоже будут работать по расписанию воскресенья. Это относится как к обычным поездам, экспрессам и поездам МЦД.

Актуальное расписание можно посмотреть в мобильных приложения и на сайтах компаний. Перед посадкой в транспорт рекомендуется надеть защитную маску.

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