РИАМО - 5 мар. Компанию ООО «Евроштамп» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта по поставке информационных стендов «Наше Подмосковье» в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

МУП «Территориальное управление «Родники» подписало с фирмой контракт на поставку информационных стендов. Компания нарушила указанные в документе условия, и заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Порядок расторжения контракта соблюден и подтвержден документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.

Антимонопольная служба Подмосковья изучила представленные доказательства и включила сведения об ООО «Евроштамп» в реестр недобросовестных поставщиков.