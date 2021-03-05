РИАМО - 5 мар. Строительство трех хордовых магистралей и рокады должно ускорить движение на дорогах Москвы в среднем на 12,5% для семи миллионов москвичей использующих маршруты, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Уже сейчас, благодаря введенным участкам хорд и рокады, дорога на работу стала проще для 1,7 миллиона москвичей. В целом же, после запуска всей системы скоростных магистралей в столице сократится количество пробок и снизится перепробег автомобилей, что благоприятно отразится на экологии города», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, глобальный проект улучшит транспортную ситуацию в 73 районах столицы. Поперечные трассы позволят создать множество новых маршрутов для экономии времени в локальных поездках. При этом крупные дороги Москвы должны частично разгрузиться.

Бочкарев добавил, что прилегающие к хордам ранее неиспользуемые территории будут стремительно развиваться из-за повышения их транспортной доступности.

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