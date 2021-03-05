РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. Ученикам школы №3 подмосковных Котельников на тренинге рассказали, как правильно презентовать свою идею, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

3 марта в «МЕГА Белая Дача» состоялся тренинг «Основы самопрезентации» в рамках профориентационного социального проекта РООИ «Перспектива» и компании Ingka Centres в России «Право на дело».

«Тренер по ораторскому искусству Екатерина Дегтярева рассказала ученикам восьмых классов школы №3, как презентовать свою идею или проект, правильно подать информацию и не бояться заявить о себе», - говорится в сообщении.

Главная задача проекта - создание условий для трудоустройства молодых людей с инвалидностью и поддержка развития инклюзивного сообщества. В ходе мастер-класса ребята научились говорить о собственных достижениях, грамотно и убедительно рассказывать о своих идеях и планах - в программу тренинга включены техники, эффективность которых проверили уже более 700 человек.

«Тренинг «Основы самопрезентации» учит школьников говорить уверенно и убедительно, принимать свою индивидуальность и уникальность», - отметила координатор отдела инклюзивного образования РООИ «Перспектива» Наталья Нижник.