РИАМО - 5 мар. В столичной больнице имени Юдина приняли успешные роды у женщины без двух почек, она решила рожать несмотря на страх за себя и малыша, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.



Решение о том, рожать или нет, по словам женщины, было однозначным. Уже на 20 неделе пациентку перевели из люберецкого гемодиализного центра в больницу Юдина, где имеется возможность совместной работы нефрологов, акушеров-гинекологов и современного гемодиализного центра. Роженицу курировали вплоть до кесарева сечения, которое назначили на 32 неделю.

«В роддоме больницы Юдина операция кесарева сечения была проведена успешно, и далее мультидисциплинарный подход реализовывался при участии уже новых специалистов: неонатологов детского боксированного корпуса», – говорится в сообщении.

На текущий момент ребенок набирает вес и находится под присмотром врачей, его мама три раза в неделю посещает больничный гемодиализный центр и ожидает встречи со своей дочкой. Помимо этого героиня уникальной истории думает об очередной трансплантации почек.

На момент, когда женщине поставили диагноз аутоимунного заболевания, ей было 17 лет, ее почки теряли свою функцию и нужна была пересадка. Донором стал ее отец, следующие 14 лет девушка училась, путешествовала с родителями, вела активный образ жизни. Отторжение органов произошло в 2019 году в связи с чем ей и пришлось перейти на гемодиализ.

Пациентки с патологией почек в основном теряют фертильность, вероятности стать матерью у них практически нет. Каждый год в городской клинической больнице, где помогли родить женщине, выполняется 58 тысяч операций, среди которых порядка 10 тысяч – высокотехнологичные.