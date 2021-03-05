РИАМО - 5 мар. В Госдуме РФ предложили предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования, это позволит им чаще навещать родственников в других городах, сообщает Nation News.

Идею предложил парламентарий Госдумы Иван Сухарев. По мнению депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это очень хорошая инициатива.

«Это актуально и своевременно. Граждане смогут ездить на отдых со скидкой и не тратить на это большие суммы», - сказала Бессараб.

Сухарев говорил о том, что не все категории россиян могут рассчитывать на льготный проезд в поездах дальнего следования. Однако у многих пенсионеров есть родственники в других городах России, с которыми им хотелось бы увидеться.

«Часть граждан сейчас уже получает льготы, например, ветераны ВОВ и приравненные к ним лица. На проезд в пригородном транспорте предоставляют субсидии региональные органы власти», — сказала депутат.

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