РИАМО - 5 мар. Подмосковным полицейским удалось задержать уроженку одной из республик ближнего зарубежья и ее ранее судимого сожителя, их подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228 и 228.1 УК РФ, а ее предполагаемого соучастника – частью четвертой статьи 228.1 УК РФ», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские получили оперативную информацию о реализации злоумышленницей наркотиков через тайники-закладки. Задержание произошло с поличным во время попытки сбыта. При досмотре фигурантки изъяли четыре свертка с метадоном.

В смартфоне женщины были найдены координаты и фотографии тайников с наркотиками. Таким образом, по указанным адресам был изъят мефедрон весом свыше 800 граммов. В квартире фигурантки и в арендуемом гараже найдено свыше 65 килограммов аналогичных веществ, фасовочные материалы, а также электронные весы.

Волк отметила, что сожитель женщины, он же второй подозреваемый, был задержан во время дальнейших мероприятий. Во время обыска его арендованного дома в Раменском городском округе было изъято лабораторное оборудование, порядка одного килограмма порошкообразного вещества и реагенты, которые нужны для производства синтетических наркотиков. Подозреваемые находятся под стражей.