РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец с 9 марта будут осуществлять проверку транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов, предотвращения административных правонарушений водителями при осуществлении перевозочного процесса, недопущения фактов нарушения действующего законодательства юридическими и должностными лицами автопредприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с перевозкой опасных грузов, с 9 по 14 марта на территории Люберецкой ГИБДД проводится профилактический рейд «Опасный груз», - говорится в сообщении.

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, которые в силу присущих им свойств могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных объектов.

Особое внимание обращается на транспорт, осуществляющий перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ. В ходе данного мероприятия государственными инспекторами технического осмотра ОГИБДД будут проведены проверки предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, усилен контроль за соблюдением водителями, осуществляющими перевозку опасных грузов, правил дорожного движения.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21.2 КоАП РФ. Сотрудники ГИБДД будут проверять соответствие транспортных средств, осуществляющих данные перевозки, Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«Водителю, нарушившему правила перевозки опасного груза, грозит штраф до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами, а юридическим лицам придется заплатить штраф в размере от 400 до 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.