РИАМО - 5 мар. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы одного из отделов Налоговой службы в Мытищах и ее родственника за получение взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в период с октября 2020 года по февраль 2021 года начальник отдела Налоговой инспекции при посредничестве своего родственника получила взятку в сумме 1,6 миллиона рублей за общее покровительство по службе от директора двух коммерческих компаний. Кроме этого, она совершила покушение на получение взятки от этого же коммерсанта в сумме 20 миллионов рублей за сокращение суммы, подлежащей уплате налога в бюджет», - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении сотрудницы и ее родственника возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ, части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, покушение на получение взятки в особо крупном размере, а также по части 4 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве.

Следователь подал ходатайство на заключение двух обвиняемых под стражу.