РИАМО - 9 мар. Автолюбители уже привыкли получать скидки на товары повседневного спроса в каждом магазине и отлично знают, как работает кэшбэк на их банковских картах. Программы лояльности настолько плотно вошли в нашу жизнь, что, совершая практически любую покупку, мы рассчитываем на поощрение в виде дисконта или бонуса.

Кстати, одна из самых затяжных историй поощрения постоянных покупателей принадлежит автозаправочным станциям и корнями она уходит в 30-е годы, когда в США при заправке топлива предлагалось собирать марки в альбом, а затем обменивать их на товары.

Чем мотивируют автовладельцев на АЗС?

В России программы лояльности на АЗС были запущены одними из первых, и они успешно работают уже не один десяток лет. За это время конкуренция привела к тому, что АЗС из “будки с кассиром” превратились в полноценные заправочные комплексы с кафе, магазином, туалетной комнатой и возможностью заправки с помощью мобильного приложения.

Общий смысл программ лояльности сводится к простому правилу: чем больше вы тратите - тем больше “плюшек” получаете, однако механизм получения бонусов может быть разным. Одни сети АЗС предлагают фиксированные проценты от потраченной суммы, но только при использовании специальной банковской карты дружественного банка. Другие - начисляют баллы на сумму покупки и конвертируют их в рубли, порой - в не самой выгодной пропорции 100 баллов = 1 рубль. Ещё вариант - возвращают баллы за комплексные траты не только на АЗС (топливо и магазин), но и за использование сторонних сервисов - подписки, автосервис и так далее.

Как работают бонусные карты сегодня?

Для примера разберем программу лояльности сети АЗС «Газпромнефть» - с начала февраля условия по ней изменились, так что стоит изучить произошедшие перемены.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Главное изменение – в максимально простом расчёте бонусов и отсутствии сложных конвертаций. Говоря коротко, сколько литров – столько и баллов, а каждый балл равен одному рублю. Причём это, что называется, «в базовой комплектации», то есть для обладателей стартового «серебряного» статуса карты. Чем выше статус, тем больше баллов: владельцы «золота» или «платины» получают 1,5 и 2 балла за каждый литр соответственно.

Кстати, заработать повышенный «золотой» статус теперь тоже стало проще. Раньше для этого нужно было заправлять не меньше 150 литров в месяц, а сейчас – всего от 100. Для автомобилистов это стало хорошим стимулом.

Больше всего повезло «дизелистам» – теперь они получают вдвое больше бонусов, чем раньше, при любом статусе карты.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Как и прежде, накопленными бонусами можно оплачивать топливо или любые другие товары на АЗС по курсу 1 бонус = 1 рублю.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Посмотрим, как это работает в действительности, и как изменилась экономия для владельцев разных типов автомобилей.

40 км в день: Николай подсчитал свою экономию на бензиновом авто

Николай работает в центре города, а живёт на окраине. Каждый день он ездит на работу и обратно, по делам в течение дня, в магазин, в садик - суммарный пробег составляет почти 40 километров в день.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

С зимним прогревом двигателя, подогревами сидений, пробками и активной манерой езды расход в среднем держится на уровне 12 литров на 100 км - это нормально для моего автомобиля. В месяц, с учетом моего километража, это как раз выливается примерно в 100 литров «с хвостиком». Это вполне позволяет иметь «Золотой» статус и получать 1,5 бонуса с каждого литра. Раньше до нужного уровня я постоянно не дотягивал, поэтому изменения мне нравятся.

Ещё выгоднее иметь «Платиновый» статус, и если ваш месячный суммарный расход топлива 300 литров и выше, то вы смело можете на него рассчитывать.

В качестве бонусов за месяц таким образом можно получить от 600 баллов. Добавим сюда 50 бонусов за лояльность (если каждый месяц заправляться от 50 литров) и получим 650 рублей.

У других крупных сетей АЗС этот показатель отличается, в качестве примера приведем три популярных федеральных компании и посмотрим их «плюшки» при аналогичных условиях, т.е. при заправке от 100 литров и от 300 литров топлива в месяц.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Месяц вождения «по новым условиям»: Анна делится опытом управления дизельным авто

Дизельные двигатели часто ставят на большие рамные внедорожники, поэтому у них мужской флёр. Но наша героиня Анна работает в сфере продаж автоаксессуаров и с миром автомобилей на «Ты».

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Дизель я выбрала потому что он экономичный – в среднем аппетиты моего красавца укладываются в 10-11 литров на «сотню», при этом вожу я достаточно динамично. Пробеги у меня небольшие, поэтому отметку в 100 литров в месяц достигаю не очень часто. Летом, с учетом поездок по «делам огородным», за месяц набегает под 120 литров, а это уже почти 180 бонусов. Как ни крути, а тоже вполне себе экономия. Возможно, когда-нибудь я даже доберусь до «Платины» - в этом случае я смогу вернуть бонусами более 600 рублей.

Аналогично примеру выше, посчитаем сколько получит обратно в рублях Анна, заправляясь ежемесячно дизтопливом на 120 и 300 литров.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Важным для обладателей дизельных авто будет и то, что крупные сетевые АЗС дорожат своей репутацией и следят как за качеством топлива, так и за соответствием сорта топлива климатическими условиям конкретного региона.

«Карта, шины, три машины»

С 9 марта по 18 апреля автовладельцы, которые заправляются на АЗС сети “Газпромнефть”, смогут участвовать в розыгрыше трех автомобилей Toyota Camry и множества других призов.

Каждую неделю есть шанс получить в подарок комплект автомобильных шин, сертификат на покупку топлива (до 3500 рублей) или техники в магазинах М.Видео (до 2000 рублей) или годовую подписок на онлайн-кинотеатр Okko. Для этого достаточно купить от 30 литров любого вида топлива, предъявить карту “Нам по пути” и зарегистрироваться на www.gpn-promo.ru. Кстати, при регистрации вы получите гарантированные призы: скидки на покупки в М.Видео или 30-дневный промо-код на подписку Okko. Главные трофеи – три автомобиля – разыграют в завершение акции среди всех ее участников.

Что есть в программах лояльности, кроме финансовой выгоды?

Чтобы стать участником программы лояльности не обязательно приобретать на АЗС пластиковую бонусную карту – достаточно установить приложение сети АЗС «Газпромнефть», доступное как на Android, так и на iOS, и выпустить ее виртуальный аналог. Кстати, для новых клиентов предусмотрены приветственные 100 бонусов. Мелочь, а приятно. Тем, кто не хочет возить с собой уже имеющийся «пластик» - можно карту виртуализировать – через то же приложение.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Ну, а заправка онлайн с помощью мобильного приложения сети АЗС «Газпромнефть» давно полюбилась автолюбителям. А по нынешним коронавирусным временам – эта опция делает заправку еще безопаснее: не нужно стоять в очереди среди других людей, доставать пластиковую карту и наличные.

Как это работает? Достаточно привязать банковскую карту, выбрать и оплатить заправку нужным видом топлива. Далее - вставить пистолет в бак и заправить машину. Если на АЗС предусмотрен заправщик – то это он сделает за вас и вам не придется даже выходить из машины.

И да, не забывайте, что у вашего банка скорее всего тоже есть кэшбек-программа, и за расходы на АЗС вам что-то вернется.