РИАМО - 5 мар. Пандемия коронавируса показала, что московская система здравоохранения сильнее, чем в столицах европейских стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что город дает возможность обеспечить москвичей всей плановой помощью, даже в самые тяжелые времена.
Ранее мэр сообщал, что система здравоохранения в мегаполисе выдержала экстремальную нагрузку в период пандемии коронавируса. Агородские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.
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Текстовая трансляция
5 МАРТА
- Собянин: Столичная система здравоохранения сильнее европейской.
- Собянин посоветовал пожилым москвичам совершить первую поездку в пункт вакцинации от Covid.
- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.
- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.
- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.
- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.
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