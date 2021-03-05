РИАМО - 5 мар. Перед московским судом предстанут 20-летний житель столицы и 21-летняя гражданка Армении, их обвиняют в организации проституции с несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

На текущий момент фигуранты уголовного дела находятся под стражей, их дело направлено в Головинский районный суд столицы.

«Установлено, что в августе 2020 года обвиняемые и их сообщники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли и, используя свои мобильные телефоны, установили мобильные приложения для быстрого обмена сообщениями, в которых создали группы с анкетами лиц женского пола, оказывающих сексуальные услуги за денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.

В период с 7 по 8 августа обвиняемый в уголовном преступлении нашел в интернете объявление мужчины, который искал девушку возрастом 16-17 лет, чтобы та оказала ему сексуальные услуги. Задержанный предложил неизвестному помочь в поиске девушки и он согласился. Далее злоумышленник передал информацию своей сообщнице. Уже 12 августа девушка была найдена.

Несовершеннолетняя согласилась на предложение обвиняемых за 3,5 тысячи долларов. «Клиенту» была озвучена сумма в 10 тысяч долларов, на которую он согласился. 12 августа стороны встретились в одном из московских кафе. Мужчина, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передал злоумышленнику 10 тысяч рублей и муляж денег суммой 740 тысяч рублей, после этого злоумышленника задержали на месте преступления.