РИАМО - 5 мар. Восьмого марта женщин и детей приглашают бесплатно посетить государственные музеи, которые расположены на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

Право бесплатного посещения дает билет, который участник акции «8 марта» должен получить в кассе музея. Согласно правилам, некоторые экскурсии и выставки будут платными. В связи с этим билеты на них необходимо покупать на сайте музеев заранее.

«Посещение музеев организовано с соблюдением мер безопасности. Экскурсии проводятся платно, группами не более пяти человек, по сеансам и по предварительной записи», – говорится в сообщении.

Государственные музеи региона: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева», Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Военно-технический музей.

В число госмузеев Подмосковья входят и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль», а также Московский областной музей народных художественных промыслов.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>