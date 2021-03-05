РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Представительницы прекрасного пола составляют почти 40% личного состава управления МВД России по городскому округу Красногорск, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня, состоялось в администрации округа в пятницу. Сотрудниц УМВД России по Красногорску поздравили начальник управления Николай Жуков и глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В округе служит почти 250 женщин – это около 40% личного состава. Наверное, в том числе и поэтому наше УМВД одно из лучших в Московской области – потому что женщины добросовестно делают свою работу. У вас непростая служба, которую каждая из вас несет с честью и доблестью», – сказала Хаймурзина.

Она пожелала присутствующим женщинам счастья.

«Мне кажется, что счастье – это когда все в порядке и на работе, и дома», – поделилась глава округа.

Благодарственными письмами администрации горокруга награждены 13 женщин-полицейских. А майору Екатерине Гавриковой – заместителю начальника управления – присвоено звание подполковника.