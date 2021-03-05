РИАМО - 5 мар. Пожилым жителям столицы лучше всего совершить первую поездку на общественном транспорте после разблокировки социальных карт в пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 8 марта социальные карты горожан старше 65 лет будут разблокированы, также будет отменен режим обязательной самоизоляции.

«Первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что риски для пожилых людей еще остаются. Власти Москвы рекомендуют старшему поколению оставаться дома.

В мегаполисе с начала пандемии зафиксировали 987 041 случай Covid-19, врачи вылечили 907 770 человек, скончались 15 297 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 МАРТА

- Собянин: Столичная система здравоохранения сильнее европейской.

У нас сильнее система здравоохранения (чем в европейских странах - ред.). Вопрос не об уникальных каких-то клиниках, а в целом вся система здравоохранения, начиная от работы скорой помощи, поликлиник, мощных стационаров, оперативности управления этими процессами, перенастройки, инвестиции в эту отрасль.

- Собянин посоветовал пожилым москвичам совершить первую поездку в пункт вакцинации от Covid.

Первую поездку, если уж можно сделать, то сделать в пункт вакцинации, чтобы привиться и чувствовать себя в безопасности.

- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.

- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.

- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.