РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Сотрудники полиции в городском округе Мытищи поздравили женщин с наступающим Международным женским днем, сообщается в Instagram-аккаунте ОВМ МУ МВД России «Мытищинское».

«В преддверии Международного женского дня сотрудники ОВМ МУ МВД России «Мытищинское» в рамках акции «8 Марта в каждый дом» поздравили с праздником женщин, обратившихся за оказанием государственных услуг, они пожелали всем представительницам женского пола праздничного настроения, улыбок и только позитивных эмоций», - говорится в сообщении.

Международный женский день стал официальным праздником в нашей стране в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах.