РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД и волонтеры поздравили женщин-автолюбительниц с 8 Марта и подарили им цветы и открытки, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии 8 Марта на площади Ленина волонтеры городского округа Подольск, активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» совместно с сотрудниками ГИБДД поздравили женщин-водителей с Международным женским днем. Автоинспекторы и волонтеры приготовили приятные сюрпризы для женщин: цветы, открытки от детей и молодежи округа», - говорится в сообщении.

Цветы от полицейских стали приятным сюрпризом.