РИАМО - 5 мар. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года, также будет отменен режим обязательной самоизоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, ситуация с пандемией в мире постепенно улучшается. В России она достаточно стабильная, каждую неделю снижается уровень заболеваемости. В столице ранее было снято большинство ограничений.

«Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года», — написал Собянин в своем блоге.

Градоначальник подчеркнул, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями из обязательного характера переходит в рекомендательный. При этом горожанам данных категорий необходимо помнить, что они находятся в зоне риска по коронавирусу.

«По-прежнему каждый день в больницы с Covid-19 в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — добавил мэр.

Он призвал пенсионеров прежде всего сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя.

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Текстовая трансляция

5 МАРТА

- В Москве отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан с 8 марта. Социальные карты лиц старше 65 лет будут разблокированы с 8 марта 2021 года.

- Препаратом «ЭпиВакКорона» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. Испытания вакцины начались 24 июля и закончились 30 сентября.

- За сутки в России зарегистрировали 11 024 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 750 больных. В Москве - 1754.

- Мишустин: Большинство россиян нужно привить от Covid‑19 до осени.