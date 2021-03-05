РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в преддверии Международного женского дня поздравил с праздником весны, любви и красоты прекрасную половину местного совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дорогие наши, любимые женщины! Вы можете все: быть отличными профессионалами, участвовать в общественной жизни родного Люберецкого края, быть любящими мамами, женами, сестрами. дочерьми. Вы – наша гордость! С праздником! Здоровья, любви, красоты, личного счастья вам», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что 5 из 30 народных избранников в совете депутатов городского округа Люберцы – это женщины: Мария Фомичева, Ирина Астахова, Татьяна Мельник, Оксана Крамина и Наталия Скисова.